Frosinone-Pordenone | formazioni e dove vederla

Domenica 27 Dicembre 2020 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 15:00 si disputerà la partita Frosinone-Pordenone di Serie B. Il Frosinone si trova al quinto posto con 24 punti, e arriva da una striscia altalenante con una vittoria contro il Chievo e un pareggio con il Lecce. Poi ha vinto con la Salernitana, ha pareggiato con la Reggiana e ha perso con il Cittadella. Il Pordenone si trova al dodicesimo posto con 12 punti, e arriva da una striscia altalenante con un pareggio con l'Empoli e una sconfitta con il Pisa. Poi arriva il pareggio con il Brescia, la vittoria con l'Entella e la sconfitta con la Cremonese. Frosinone-Pordenone: quali saranno le probabili formazioni? Frosinone (3-5-2): Bardi, Salvi, Curado, Szyminski, Zampano, Carraro, ...

Concretezza, ecco la medicina del Pordenone

Servono alternative ai gol di Diaw e Musiolik. Ora Frosinone, Reggiana e Salernitana: tre match per capire meglio i neroverdi PORDENONE. La prestazione con la Cremonese non è stata affatto ...

