Firenze Isee tpl | prorogata al 31 marzo la validità del tagliando 2020

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 24 dicembre 2020)dalla Giunta regionale toscana ladelTPL del. Anzichè al 31 dicembre, la scadenza delè stata portata al 312021. “Data la difficoltà ad ottenere entro fine anno la dichiarazione– spiega l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – abbiamo prolungato di 3 mesi ladelin corso, in modo da dare più tempo ai cittadini per ottenere la propria certificazione, necessaria per chi ha un reddito familiare inferiore ai 36.000 euro per accedere alle tariffe agevolateTpl. Questa scelta, così come l’introduzione di una tariffa agevolata per chi ha redditi familiari medio-bassi, vuol venire ...