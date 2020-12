Ecco rotta (e ostacoli) per costruire un partito di cattolici. Scrive Reina (Di giovedì 24 dicembre 2020) La situazione politica generale del Paese non promette niente di esaltante in questa contingenza natalizia. Gli scontri, i confronti, le minacce, gli aut aut sono all’ordine del giorno, sembra di vivere in un Paese che da poco ha conquistato la democrazia, vista la pochezza politica, culturale, democratica dei partiti. C’è la necessità, ormai avvertita da tanti, di ripristinare regole politiche finalizzate a mettere ordine nel sistema democratico. Ci sono le idee, i pensieri ma mancano gli uomini su cui farli camminare. I cattolici in questa confusa situazione cercano di essere propositivi e di dare il proprio contributo alla causa. Ernesto Preziosi e Domenico Galbiati, cattolici impegnati in politica, già deputato nel Pd il primo, parlamentare democristiano di lungo corso il secondo, scrutando appunto la condizione politica generale, sono intervenuti ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) La situazione politica generale del Paese non promette niente di esaltante in questa contingenza natalizia. Gli scontri, i confronti, le minacce, gli aut aut sono all’ordine del giorno, sembra di vivere in un Paese che da poco ha conquistato la democrazia, vista la pochezza politica, culturale, democratica dei partiti. C’è la necessità, ormai avvertita da tanti, di ripristinare regole politiche finalizzate a mettere ordine nel sistema democratico. Ci sono le idee, i pensieri ma mancano gli uomini su cui farli camminare. Iin questa confusa situazione cercano di essere propositivi e di dare il proprio contributo alla causa. Ernesto Preziosi e Domenico Galbiati,impegnati in politica, già deputato nel Pd il primo, parlamentare democristiano di lungo corso il secondo, scrutando appunto la condizione politica generale, sono intervenuti ...

