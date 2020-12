“Ciao mamma, ci vediamo dopo!”, ma Francesco non è più tornato (Di giovedì 24 dicembre 2020) Francesco ha solo 16 anni, ha salutato la madre ieri e non è più tornato da allora a casa sua. Partite le ricerche. Un adolescente è scomparso da Valenzano, un piccolo paese in provincia di Bari. Francesco ha 16 anni e si era allontanato ieri da casa come se nulla fosse, salutando la madre, ma lasciando nell’abitazione portafogli, documenti e cellulare. “Ciao mamma, ci vediamo dopo”. Queste le parole del ragazzo che successivamente non è più tornato per il pranzo. Poco dopo i genitori, estremamente preoccupati, hanno sporto denuncia per la scomparsa, non avendo più sue notizie. Tra gli altri hanno coinvolto anche Antonio La Scala, ex Presidente dell’associazione Penelope, il quale si è attivato nelle ricerche. LEGGI ANCHE >>> Giallo dei ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha solo 16 anni, ha salutato la madre ieri e non è piùda allora a casa sua. Partite le ricerche. Un adolescente è scomparso da Valenzano, un piccolo paese in provincia di Bari.ha 16 anni e si era allontanato ieri da casa come se nulla fosse, salutando la madre, ma lasciando nell’abitazione portafogli, documenti e cellulare. “, cidopo”. Queste le parole del ragazzo che successivamente non è piùper il pranzo. Poco dopo i genitori, estremamente preoccupati, hanno sporto denuncia per la scomparsa, non avendo più sue notizie. Tra gli altri hanno coinvolto anche Antonio La Scala, ex Presidente dell’associazione Penelope, il quale si è attivato nelle ricerche. LEGGI ANCHE >>> Giallo dei ...

liltanche : ha fatto di tutto per lui e manco a dire “ciao rosaria come stai? buona vigilia” sto pezzo di merda. ma meglio così… - FortunatoBille : @Curenna @NatereF @stefanostaffa1 Ciao Cori grazie, carissimi Auguri a te e mamma!???????? - mevmorgenstern : RT @adamkahnwaId: ciao mamma ??? - adamkahnwaId : ciao mamma ??? - nomeutentee_ : @zerowidee Amo ti giuro veramente queste sono pazze hanno messo in mezzo una povera ragazza che non c'entrava nient… -