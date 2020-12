"Cashback, attenzione alla maxi-truffa". Bomba di Striscia, la trappola con cui prosciugano i tuoi risparmi | Video (Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche a Striscia la Notizia si parla del Cashback, l'iniziativa del governo che ci ha spinto ad andare nei negozi fisici (pagando con carta di credito), salvo poi, lo stesso governo, gridare allo scandalo perché i negozi erano troppo affollati. Ma Striscia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 23 dicembre, si parla del Cashback da un altro punto di vista. Dal punto di vista delle possibili truffe in cui si può incappare. Già, perché sui vari App Store virtuali dei nostri dispositivi dai quali si può scaricare IO, l'applicazione necessaria per registrare le carte elettroniche per usufruire del bonus, compaiono diverse applicazioni truffaldine. Insomma, delle false app IO con chi si tenta di gabbare i consumatori e di fregare i loro denari. E così, a Striscia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche ala Notizia si parla del, l'iniziativa del governo che ci ha spinto ad andare nei negozi fisici (pagando con carta di credito), salvo poi, lo stesso governo, gridare allo scandalo perché i negozi erano troppo affollati. Ma, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 23 dicembre, si parla delda un altro punto di vista. Dal punto di vista delle possibili truffe in cui si può incappare. Già, perché sui vari App Store virtuali dei nostri dispositivi dai quali si può scaricare IO, l'applicazione necessaria per registrare le carte elettroniche per usufruire del bonus, compaiono diverse applicazionildine. Insomma, delle false app IO con chi si tenta di gabbare i consumatori e di fregare i loro denari. E così, a, ...

DigitalicMag : Non scaricate App a pagamento per il #cashback: sono solo delle truffe. - leonardi_la : @gualtierieurope @LaStampa @MassimGiannini Grazie Ministro x l'iniziativa Cashback. la trovo molto utile!! Attenzio… - katroia : #CashbackDiStato Attenzione pagamenti Contactless non sempre vengono accettati come pagamenti validi. ?? - umbertomacchi : “Cashback di Stato” e “Cashback di Stato Italia App”: sono 2 app a pagamento che hanno ingannato migliaia di utenti… - kuruccha : @psicoleottero Fai attenzione se paghi con un bancomat: il circuito Maestro non è riconosciuto ai fini del cashback… -