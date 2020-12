Anche in questo Natale-non Natale certe cose non cambiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Odio mia mamma, I hate mum, Je déteste ma maman, odio a mi madre”. Il più piccolo di tutti (avrà avuto 3 o 4 anni), allora bilingue italo-spagnolo, successivamente genio, seduto in mezzo a una tavolata natalizia delle più tradizionali, decise di mostrarci così la sua conoscenza delle lingue. Ridevo allora e rido ora. Anzi, di certo rido più nel ricordo: sul momento, non sapevo se dovevo prenderla con un certo grado di tragicità. In fondo avevo poco più di vent’anni. Scherzare sulleserie della vita (o persino distinguere quelle drammatiche da quelle in fondo comiche) non era così istintivo. Sarà stato undegli anni 90. Che veniva dopo tanti degli anni 80. A casa mia. Cioè a casa di mia madre. Eravamo tantissimi allora. Un gruppo eterogeneo di fratelli con rispettivi figli. Originari di Napoli, sparsi in tutti gli angoli ...