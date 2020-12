Variante inglese, c’è un caso a Loreto: “Nessun contatto con Gran Bretagna”. Sileri: “Lockdown nel 2021 anche con i vaccini” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un caso della Variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto (Ancona) nelle Marche. Una sequenza parziale è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona: si tratta di una persona che però non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia. Intanto, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite della puntata di oggi de “L’Aria che Tira”, il programma sull’attualità su LA7, fa il punto della situazione su vaccini e Lockdown: “Sì a chiusure mirate. Variante inglese? Ha ragione Bassetti”.Poco prima, il dottor Matteo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Undelladel Covid-19 è stato rilevato a(Ancona) nelle Marche. Una sequenza parziale è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona: si tratta di una persona che però non ha avuto collegamenti diretti con lae che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia. Intanto, il viceministro della Salute, Pierpaolo, ospite della puntata di oggi de “L’Aria che Tira”, il programma sull’attualità su LA7, fa il punto della situazione su: “Sì a chiusure mirate.? Ha ragione Bassetti”.Poco prima, il dottor Matteo ...

NicolaPorro : La variante inglese del virus torna già utile ai tifosi delle chiusure a oltranza. Basta non intaccare la teologia… - Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - Marilen97832318 : RT @iltrumpo: Dopo la #variante inglese e la variante sudafricana, in arrivo il kit per farsi la variante personalizzata a casa propria. - Livia_DiGioia : RT @iltrumpo: Dopo la #variante inglese e la variante sudafricana, in arrivo il kit per farsi la variante personalizzata a casa propria. -