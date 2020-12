Tre gendarmi uccisi e un quarto ferito a Puy-de-Dome (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Efferato fatto di sangue in Francia dove tre gendarmi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte e un quarto è rimasto ferito. È successo in un villaggio isolato, Puy-de-Dome. I militari sono stati colpiti da un uomo di 48 anni mentre cercavano di salvare una donna che si era rifugiata sul tetto di una casa, vicino al villaggio di Saint-Just, nella regione di Clermont-Ferrand. I gendarmi erano stati chiamati per un caso di disturbo della quiete Domestica. Gli agenti si sono avvicinati alla casa poco dopo la mezzanotte e sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco. L’uomo armato ha prima sparato e ucciso un ufficiale e ne ha ferito un altro, prima di appiccare fuoco alla casa. Secondo l’ufficio del procuratore di Clermont-Ferrand, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Efferato fatto di sangue in Francia dove tresono statia colpi di arma da fuoco nella notte e unè rimasto. È successo in un villaggio isolato, Puy-de-. I militari sono stati colpiti da un uomo di 48 anni mentre cercavano di salvare una donna che si era rifugiata sul tetto di una casa, vicino al villaggio di Saint-Just, nella regione di Clermont-Ferrand. Ierano stati chiamati per un caso di disturbo della quietestica. Gli agenti si sono avvicinati alla casa poco dopo la mezzanotte e sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco. L’uomo armato ha prima sparato e ucciso un ufficiale e ne haun altro, prima di appiccare fuoco alla casa. Secondo l’ufficio del procuratore di Clermont-Ferrand, ...

