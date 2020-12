Steam Awards 2020 | rivelate le nomination per i premi di quest' anno

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Valve ha rivelato l'elenco completo delleper gli, insieme al lancio dei Saldi Invernali. Gli utentisono stati in grado di nominare qualsiasi gioco per PC pubblicato sudopo novembre 2019 per 10 categorie, sebbene ilo Labour of Love (Atto d'Amore) fosse aperto a tutti i giochi indipendentemente dalla data di lancio poiché è per quei giochi pesantemente aggiornati o supportati dopo l'uscita. Ci sono cinqueper ilo Gioco dell', tra cui Death Stranding, Doom Eternal, Fall Guys, Hades e Red Dead Redemption II. Red Dead Redemption II è stato pubblicato su PC a novembre 2019, il che lo ha reso idoneo per idi ...