Scuola, rientro in classe al 50% Verso l’intesa con il Governo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi Conferenza Stato-Regioni: si tratterà anche dei fondi per i bus.L’invito di Trenord: dove possibile lasciamo le ore di punta agli studenti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi Conferenza Stato-Regioni: si tratterà anche dei fondi per i bus.L’invito di Trenord: dove possibile lasciamo le ore di punta agli studenti.

raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - SbirriP : @Nonsonounbot1 @MaxCi65 @PLCastagnetti 1/ 7 anni di 'austerità espansiva', di tagli strutturali, di 'spending rewie… - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo: 'Scuola, il rientro sarà al 50% «Treni, priorità agli studenti»' - DrogoOrtiz : @valechindamo Tornare a scuola è pura illusione . Parlare di rientro a scuola è assoluta ipocresia .Prima o poi qua… - thesilence_boy4 : RT @fioredautunno: la scuola italiana really said 'buone vacanze a tutti ?? godetevele ? ecco a voi 300 libri da leggere e studiare ?? per cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola rientro Rientro a scuola, data incerta: per Miozzo (Cts) tornare il 15 gennaio non sarebbe un dramma [IL PUNTO] Tecnica della Scuola "Il nostro presepe", scuola primaria di Cavola

(Corriere della Sera) La città cambia orari per la scuola. Dal 7 gennaio la città di Milano, dunque, cambierà orari per consentire un più facile rientro in aula degli studenti. “All’incertezza delle ...

Covid-19, 22 dicembre: a Roma 661 casi e in tutto il Lazio 1288

“Oggi su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (+745) si registrano 1.288 casi positivi (+83), 56 i decessi (+14) e … ...

(Corriere della Sera) La città cambia orari per la scuola. Dal 7 gennaio la città di Milano, dunque, cambierà orari per consentire un più facile rientro in aula degli studenti. “All’incertezza delle ...“Oggi su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (+745) si registrano 1.288 casi positivi (+83), 56 i decessi (+14) e … ...