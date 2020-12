Sassuolo, De Zerbi: “Il gol subito dal Milan mi ha segnato. Con Traoré ho sbagliato” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Colpo esterno del Sassuolo sul terreno della Sampdoria. Il tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: "Per tre giorni ho sofferto per il gol subito dal Milan dopo sette secondi. Per quanto bravi gli avversari, mi ha segnato quell'aspetto. Eravamo ancora arrabbiati per il gol subito. Sbagliare aiuta a crescere. Visto che la squadra ha tanti giovani, è giusto crescere. Abbiamo fatto prestazione con voglia di vincere e soffrire. Traoré? Ho sbagliato in passato a chiedergli di più a vent'anni in maniera forte. Aveva bisogno di tranquillità. E' un talento vero. Accetto le sconfitte con Inter e Milan. Mi dispiace non aver giocato alla pari con loro". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Colpo esterno delsul terreno della Sampdoria. Il tecnico Roberto Deanalizza la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: "Per tre giorni ho sofferto per il goldaldopo sette secondi. Per quanto bravi gli avversari, mi haquell'aspetto. Eravamo ancora arrabbiati per il gol. Sbagliare aiuta a crescere. Visto che la squadra ha tanti giovani, è giusto crescere. Abbiamo fatto prestazione con voglia di vincere e soffrire.? Hoin passato a chiedergli di più a vent'anni in maniera forte. Aveva bisogno di tranquillità. E' un talento vero. Accetto le sconfitte con Inter e. Mi dispiace non aver giocato alla pari con loro". ITA Sport Press.

