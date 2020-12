Risotto con asparagi e guanciale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il è una vera delizia, un primo piatto facile e veloce da preparare con un gusto veramente buono. Un’ottima idea se non sapete cosa preparare per un pranzo speciale o anche per tutti i giorni. Vedrete che il piatto sarà apprezzato a tavola, una ricetta veramente deliziosa. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di riso carnaroli 500 gr. di asparagi con i gambi (250 gr. se usate le punte surgelate) 1/2 cipolla media 200 gr. di guanciale Sale fino q.b. Olio evo q.b. Peperoncino piccante macinato 50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato 1 dado vegetale Per preparare il iniziamo con la preparazione del brodo vegetale: mettete in un pentolino circa un litro di acqua e aggiungete un dado vegetale e lasciate che arrivi ad ebollizione. Intanto preparate il condimento del ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il è una vera delizia, un primo piatto facile e veloce da preparare con un gusto veramente buono. Un’ottima idea se non sapete cosa preparare per un pranzo speciale o anche per tutti i giorni. Vedrete che il piatto sarà apprezzato a tavola, una ricetta veramente deliziosa. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di riso carnaroli 500 gr. dicon i gambi (250 gr. se usate le punte surgelate) 1/2 cipolla media 200 gr. diSale fino q.b. Olio evo q.b. Peperoncino piccante macinato 50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato 1 dado vegetale Per preparare il iniziamo con la preparazione del brodo vegetale: mettete in un pentolino circa un litro di acqua e aggiungete un dado vegetale e lasciate che arrivi ad ebollizione. Intanto preparate il condimento del ...

Per il risotto, rosolare un po' di cipolla tritata in poco olio e burro, aggiungere il riso e lasciarlo tostare per un paio di minuti. Bagnare con il brodo, aggiungere una bustina di zafferano e ...

