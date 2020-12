Ragazza positiva, la Asp si dimentica di comunicarlo: lei esce per 23 giorni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci vogliono più di tre settimane per scoprire il caso di una Ragazza positiva che nel frattempo non sapeva di esserlo ed è anche uscita di casa. Una Ragazza positiva da oltre tre settimane è andata in giro senza sapere di esserlo. La vicenda riguarda una 14enne che aveva contratto il virus, in aggiunta anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci vogliono più di tre settimane per scoprire il caso di unache nel frattempo non sapeva di esserlo ed è anche uscita di casa. Unada oltre tre settimane è andata in giro senza sapere di esserlo. La vicenda riguarda una 14enne che aveva contratto il virus, in aggiunta anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gira indisturbata per la città: dopo un mese arriva l’esito del tampone

Centro commerciale (Fonte GettyImages) Una ragazza di appena 14 anni è risultata positiva asintomatica, tuttavia per circa ventidue giorni è andata in giro per la città e i negozi indisturbata.

