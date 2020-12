Prove di democrazia nella ricerca scientifica ed algoretica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (di don Luca Peyron, Teologo Università Cattolica - Apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino) La democrazia oggi passa molto più attraverso i bit che attraverso i sistemi convenzionali o classici. La questione non riguarda solamente l’uso delle piattaforme sociali per influenzare il voto delle persone, ma in maniera molto più incisiva, anche se del tutto mimetizzata, ha a che fare con la ricerca scientifica ed in particolare con i sistemi di intelligenza artificiale. L’Ai è diventata parte essenziale del nostro quotidiano ed il suo peso nel disegnare il mondo che verrà, anche dopo la pandemia, è riconosciuto come un dato di fatto. Tra gli ultimi documenti in tal senso si può citare il Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights dell’European Union Agency for Fundamental Rights che fotografa come viene ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (di don Luca Peyron, Teologo Università Cattolica - Apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino) Laoggi passa molto più attraverso i bit che attraverso i sistemi convenzionali o classici. La questione non riguarda solamente l’uso delle piattaforme sociali per influenzare il voto delle persone, ma in maniera molto più incisiva, anche se del tutto mimetizzata, ha a che fare con laed in particolare con i sistemi di intelligenza artificiale. L’Ai è diventata parte essenziale del nostro quotidiano ed il suo peso nel disegnare il mondo che verrà, anche dopo la pandemia, è riconosciuto come un dato di fatto. Tra gli ultimi documenti in tal senso si può citare il Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights dell’European Union Agency for Fundamental Rights che fotografa come viene ...

