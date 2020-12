Prometteva caramelle e giocattoli | l’incubo vissuto dalla bambina

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Veniva abusata ripetutamente insieme ad altri minori. Il pedofilo è stato incastrato per le violenze sessualipsicologa. Tutto è emerso nel corso di una seduta terapeutica… tutta la sofferenza di ciò che aveva subito. Così la psicologa della giovanissima è riuscita a risalire all’accaduto, a quell’orco che abusava di lei, di loro! L’uomo, se così può essere definito, un 56enne, arrestato per violenza e abuso sessuale ai danni di tre minori, tutte imparentate: due sorelle e la cugina. Grazie alla segnalazione della psicologa alla Questura di Terni, il pedofilo è stato riconosciuto e arrestato. Hanno delineato la vicenda in questo modo: “L’indagine ha preso le mossesegnalazione di una psicologa che segue una delle tre giovani, appena minorenne, che si è confidata con lei riferendo di essere stata vittima di abusi sessuali ...