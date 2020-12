Pirlo | «La Juve non è fragile Eravamo già con la testa alle vacanze…» – VIDEO

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andreaha analizzato la prestazione della sua squadra contro la Fiorentina Andreanatore dellantus, in conferenza stampa ha analizzato la prestazione della sua squadra nella pesante sconfitta contro la Fiorentina. «Non la vedo, è stata una battuta d’arresto che ci farà migliorare per le partite di gennaio. È stata solo una partita storta. Noi dobbiamo sapere che per vincere le partite dobbiamo essere concentrati. L’atteggiamento è stat sbagliato, avevamo lagiàvacanze. Non può succedere con dei campioni in campo. Nervosismo? Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti. Normale che qualcuno possa perdere la». Leggi su Calcionews24.com

Sconfitta pesante per la Juventus in casa contro la Fiorentina (0-3), e voti in pagella, inevitabilmente, bassi per i bianconeri di Andrea Pirlo. Per i colleghi di "Eurosport", i peggiori in campo ...Dopo il tracollo con la Fiorentina sono molti i tifosi della Juventus a dirsi delusi dalla prestazione offerta dalla squadra, soltanto nascosta dagli errori dell’arbitro La Penna. In particolare, i su ...