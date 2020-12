Pierpaolo Pretelli emozionatissimo per il regalo a sorpresa al GF Vip: “È di Elisabetta Gregoraci…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Solo lunedì scorso, in diretta, Pierpaolo Pretelli ha parlato di nuovo con Elisabetta Gregoraci. Lui nella Casa, lei nello studio del GF Vip, ma l’argomento questa volta era Ariadna Romero, la ex di Pretelli e mamma di suo figlio Leonardo. Nei giorni precedenti il gieffino è parso pensieroso dopo aver ricevuto la sorpresa di Ariadna al reality. E chi ancora sperava in una storia tra i due gieffini sarà rimasto deluso perché Eli si augura un ritorno di fiamma tra il suo amico speciale e la bella Romero, come sottolineato in puntata. “Il loro è stato un momento bellissimo – ha detto Elisabetta riferendosi all’incontro fuori la Casa tra i due ex – Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Solo lunedì scorso, in diretta,ha parlato di nuovo conGregoraci. Lui nella Casa, lei nello studio del GF Vip, ma l’argomento questa volta era Ariadna Romero, la ex die mamma di suo figlio Leonardo. Nei giorni precedenti il gieffino è parso pensieroso dopo aver ricevuto ladi Ariadna al reality. E chi ancora sperava in una storia tra i due gieffini sarà rimasto deluso perché Eli si augura un ritorno di fiamma tra il suo amico speciale e la bella Romero, come sottolineato in puntata. “Il loro è stato un momento bellissimo – ha dettoriferendosi all’incontro fuori la Casa tra i due ex – Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a ...

saryyblondie : 'PP OUR HEART BELONGS TO YOU?CONTE VERIFAN' Qualcuno apra questa raccolta per l'aereo di Pierpaolo. #GFVIP #pierpaolopretelli #pretelli - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ una serie di aerei manda in tilt Pierpaolo Pretelli che sbotta: “Io accetto i consigli ma…” - #serie… - TuttoUeD : - blogtivvu : #GFVip, EliGreg manda un aereo a Pierpaolo Pretelli? Scoppia la guerra tra fandom #Prelemi VS #Gregorelli (VIDEO) - _FEsteeR : Diapositiva di Pierpaolo Pretelli dopo l'arrivo di mille aerei tutti con consigli diversi: #GFVIP #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci manda un aereo a Pierpaolo Pretelli - Grande Fratello VIP Video Mediaset Play Un aereo per Piepaolo Pretelli “vola solo”: lo ha mandato Elisabetta Gregoraci?

Chi ha mandato il messaggio aereo a Pierpaolo Pretelli? E’ stata Elisabetta Gregoraci come si ipotizza sui social, oppure sono stati i fan della coppia mai nata, che lo invitano con questo consiglio, ...

GF Vip, Pierpaolo riceve un messaggio inaspettato da Elisabetta?

GF Vip, Pierpaolo ha ricevuto un messaggio da Elisabetta?: "Vola solo" Nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano a non mancare i ...

Chi ha mandato il messaggio aereo a Pierpaolo Pretelli? E’ stata Elisabetta Gregoraci come si ipotizza sui social, oppure sono stati i fan della coppia mai nata, che lo invitano con questo consiglio, ...GF Vip, Pierpaolo ha ricevuto un messaggio da Elisabetta?: "Vola solo" Nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano a non mancare i ...