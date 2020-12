Milan-Lazio, Inzaghi: “Risulato bugiardo, abbiamo dominato i rossoneri. Errori? Sono stanco di una cosa “ (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mi ha fatto arrabbiare il risultato. Il risultato è bugiardo.Così Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta per 3-2 in casa del Milan. Il tecnico della Lazio ha voluto dire la sua in merito ad un risultato che, a detta sua, è stato dai contorni profondamente ingiusti. La squadra capitolina - dopo aver recuperato il doppio svantaggio iniziale - non ha saputo reagire alla rete siglata nei minuti finali da Theo Hernandez. Ecco le parole di Inzaghi anche in questo senso: "Siamo arrivati qui con tanti assenti, abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi. Ma il calcio è questo. La Lazio ha fatto un’ottima gara, ma abbiamo subito gol su palla inattiva. abbiamo avuto il predominio del gioco a ‘San ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mi ha fatto arrabbiare il risultato. Il risultato è.Così Simone, intervistato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta per 3-2 in casa del. Il tecnico dellaha voluto dire la sua in merito ad un risultato che, a detta sua, è stato dai contorni profondamente ingiusti. La squadra capitolina - dopo aver recuperato il doppio svantaggio iniziale - non ha saputo reagire alla rete siglata nei minuti finali da Theo Hernandez. Ecco le parole dianche in questo senso: "Siamo arrivati qui con tanti assenti,tenuto il campo nel migliore dei modi. Ma il calcio è questo. Laha fatto un’ottima gara, masubito gol su palla inattiva.avuto il predominio del gioco a ‘San ...

