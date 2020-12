Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 25 denunce a Messina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Messina (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato delle somme indebitamente percepite da diverse persone non aventi diritto al beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto condannate a titolo definitivo nell'ultimo decennio per reati di mafia, ovvero familiari di condannati per gli stessi reati. Le Fiamme Gialle, in collaborazione con il personale dell'Inps, hanno eseguito una serie di attività investigative, che hanno portato alla denuncia di 25 persone, sventando così una frode di circa 330 mila euro. Si tratta di condannati per reati di mafia e loro familiari che avrebbero fraudolentemente omesso di dichiarare il proprio status nell'istanza per ottenere il beneficio. Le persone condannate per reati di tipo mafioso fanno parte, a vario titolo, dei clan di maggiore spicco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020)(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza diha sequestrato delle somme indebitamente percepite da diverse persone non aventi diritto al beneficio deldi, in quanto condannate a titolo definitivo nell'ultimo decennio per reati di mafia, ovvero familiari di condannati per gli stessi reati. Le Fiamme Gialle, in collaborazione con il personale dell'Inps, hanno eseguito una serie di attività investigative, che hanno portato alla denuncia di 25 persone, sventando così una frode di circa 330 mila euro. Si tratta di condannati per reati di mafia e loro familiari che avrebbero fraudolentemente omesso di dichiarare il proprio status nell'istanza per ottenere il beneficio. Le persone condannate per reati di tipo mafioso fanno parte, a vario titolo, dei clan di maggiore spicco di ...

reportrai3 : Con testimonianze e documenti inediti, rivelazioni di ex mafiosi ed ex componenti dei servizi segreti italiani racc… - MediasetTgcom24 : Messina, smascherati dalla Gdf boss mafiosi con il reddito di cittadinanza #Messina - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Messina, smascherati dalla Gdf boss mafiosi con il reddito di cittadinanza #Messina - rontagnano : RT @clubuds: MENTRE 4 MILIONI D'ITALIANI NON POSSONO FESTEGGIARE IL NATALE, PERCHE' POVERI, LO STATO REGALA SOLDI A BOSS MAFIOSI. M5S VERGO… - salvocalleri : Stop mafia: MAFIOSI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA- DENUNCE -