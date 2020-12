Le fiction di Lino Guanciale | dalla più bella alla più brutta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledisono tra le più viste sulle reti Rai. Grazie al successo di prodotti come L’Allieva e La porta rossa, l’attore abruzzese è diventato tra i più richiesti sul piccolo schermo, girando una serie dopo l’altra. Però, entro un certo limite.infatti è noto per rispettare “la regola delle due stagioni”, vale a dire non recitare nei panni di un personaggio per sempre, al fine di non restare ancorati semprestessa figura. Vediamo ad esempio Che Dio ci Aiuti, con l’attore che ha interpretato Guido Corsi per due stagioni, apparendo di rado nella quarta. Esistono, tuttavia, delle eccezioni, con L’Allieva (per dovere di logica, i libri da cui attinge sono molti) e La porta rossa. Abbiamo cercato di fare una classifica delledi ...