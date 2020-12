Iconize pubblica un video sui social e torna a far discutere. Poi spiazza con una risposta sul suo ex Tommaso Zorzi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Qualche tempo fa una bufera mediatica aveva letteralmente travolto Iconize, alias Marco Ferrero. L’episodio è stato talmente forte da costringere il giovane influencer ad assentarsi dai social per un periodo. La tempesta è scoppiata a causa di un racconto molto toccante fatto sul suo profilo Instagram in merito ad una falsa aggressione omofoba subita, con tanto di occhio nero. Livido che, a detta dell’ex amica Soleil Sorge, l’influencer si era auto inflitto con l’aiuto di una confezione di verdure congelate. Nel salotto di Pomeriggio 5, il gesto di Marco era stato più e più volte condannato e la stessa Barbara D’Urso si era sentita presa in giro quando invitò – ai tempi – Iconize per sostenere il racconto dell’aggressione subita. Striscia la Notizia, aveva deciso di consegnargli il famoso tapiro d’oro per la gaffe imperdonabile. Una ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Qualche tempo fa una bufera mediatica aveva letteralmente travolto, alias Marco Ferrero. L’episodio è stato talmente forte da costringere il giovane influencer ad assentarsi daiper un periodo. La tempesta è scoppiata a causa di un racconto molto toccante fatto sul suo profilo Instagram in merito ad una falsa aggressione omofoba subita, con tanto di occhio nero. Livido che, a detta dell’ex amica Soleil Sorge, l’influencer si era auto inflitto con l’aiuto di una confezione di verdure congelate. Nel salotto di Pomeriggio 5, il gesto di Marco era stato più e più volte condannato e la stessa Barbara D’Urso si era sentita presa in giro quando invitò – ai tempi –per sostenere il racconto dell’aggressione subita. Striscia la Notizia, aveva deciso di consegnargli il famoso tapiro d’oro per la gaffe imperdonabile. Una ...

IsaeChia : #Iconize pubblica un video sui social e torna a far discutere. Poi spiazza con una risposta sul suo ex… - Styles94_C : Vi prego non Iconize che usa Tommaso per ripulirsi l’immagine dopo lo schifo che ha fatto in diretta nazionale… - Alessan28746674 : RT @Gfvip20_: ICONIZE PUBBLICA UN VIDEO E METTE STA FRASE. NON SEI SCEMO,SEI CONSAPEVOLE A COSA VAI INCONTRO. INFATTI PIENO DI COMMENTI CO… - CotugnoDesiree : RT @Gfvip20_: ICONIZE PUBBLICA UN VIDEO E METTE STA FRASE. NON SEI SCEMO,SEI CONSAPEVOLE A COSA VAI INCONTRO. INFATTI PIENO DI COMMENTI CO… - federico20056 : RT @Gfvip20_: ICONIZE PUBBLICA UN VIDEO E METTE STA FRASE. NON SEI SCEMO,SEI CONSAPEVOLE A COSA VAI INCONTRO. INFATTI PIENO DI COMMENTI CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize pubblica Iconize pubblica un video sui social e torna a far discutere. Poi spiazza con una risposta sul suo ex Tommaso Zorzi Isa e Chia Iconize pubblica un video sui social e torna a far discutere. Poi spiazza con una risposta sul suo ex Tommaso Zorzi

Iconize pubblica un video sui social e torna a far discutere. Poi spiazza con una risposta sul suo ex Tommaso Zorzi. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.

Omofobia, la verità censurata

La rassegna stampa del Senato ha pubblicato oggi 19 dicembre ben 688 articoli consultabili per tema o per testata. Il quotidiano Libero è presente nella rassegna con 17 articoli ma tra questi non c’è ...

Iconize pubblica un video sui social e torna a far discutere. Poi spiazza con una risposta sul suo ex Tommaso Zorzi. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.La rassegna stampa del Senato ha pubblicato oggi 19 dicembre ben 688 articoli consultabili per tema o per testata. Il quotidiano Libero è presente nella rassegna con 17 articoli ma tra questi non c’è ...