Elisabetta Gregoraci e il misterioso aereo inviato a Pretelli, chi è il mittente? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 ha inviato un messaggio aereo per Pierpaolo Pretelli? Le fan dei Gregorelli si dovranno rassegnare, a quanto pare la famosa storia d'amore tra i due vipponi, che ha tenuto banco per quasi tre mesi, non ci sarà e la Gregoraci potrebbe aver friendzonato definitivamente Pretelli, che negli ultimi giorni sembra diviso tra Giulia Salemi, la ex Ariadna Romero e i ricordi di Elisabetta. Lo strano aereo Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 è davvero il mittente dell'aereo ricevuto da Pierpaolo? Durante la mattinata, un aereo ha sorvolato la casa e recitava: "Pierpaolo vola solo, by Eligreg". Nella casa tutti hanno ...

tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci e il misterioso aereo inviato a Pretelli, chi è il mittente? #gfvip #gfvip5 - cestlaviemacher : RT @scintilIe: Ma che problemi ha Elisabetta Gregoraci che manda aerei dicendo "vola solo" a uno che ha preso per il culo per due mesi aven… - flydownbaby_ : RT @scintilIe: Ma che problemi ha Elisabetta Gregoraci che manda aerei dicendo "vola solo" a uno che ha preso per il culo per due mesi aven… - maryland_____ : RT @scintilIe: Ma che problemi ha Elisabetta Gregoraci che manda aerei dicendo "vola solo" a uno che ha preso per il culo per due mesi aven… - JuriBridi : #prelemi È giunto il momento di scrivere una verità, Elisabetta gregoraci non era intenzionata a fare il confronto…