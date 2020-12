Covid, Aifa: a gennaio un milione di operatori sanitari vaccinati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) commenta Afp A vaccinare contro il Covid-19 in Italia 'si inizierà domenica con un gruppo limitato di operatori sanitari. Poi saranno tutti gli operatori sanitari, circa un milione, nel mese di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 dicembre 2020) commenta Afp A vaccinare contro il-19 in Italia 'si inizierà domenica con un gruppo limitato di. Poi saranno tutti gli, circa un, nel mese di ...

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - TgLa7 : ??#Covid Via libera #Aifa a #vaccino Pfizer-Biontech per immissione in commercio - MediasetTgcom24 : Covid, Aifa: vaccino sembra proteggere anche da infezione #coronavirus - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime news. Sì da Aifa al vaccino Pfizer. Da domani Italia zona rossa. LIVE - LLLloyd1 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime news. Sì da Aifa al vaccino Pfizer. Da domani Italia zona rossa. LIVE -