Corsera: De Laurentiis esce da vincitore, ma non cancella la sensazione che ci abbia marciato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Bocci commenta sul Corriere della Sera la decisione presa ieri dal Collegio di Garanzia del Coni, presieduto dall’ex ministro Frattini, che ha cancellato con un colpo di spugna le due precedenti sentenze contro il Napoli per la gara non giocata con la Juventus. Così facendo il collegio ha sconfessato il protocollo federale e la linea di rigore. Ora il calcio rischia di tornare in mano alle Asl e il campionato smarrisce le sue certezze Il timore è che Juve-Napoli diventi un caso che faccia giurisprudenza in episodi del genere che potrebbero ripresentarsi qualora il virus continui a creare problemi. De Laurentiis esce da vincitore, ma non cancella la sensazione che un po’ ci abbia marciato La speranza ovviamene è che episodi come quello non si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Bocci commenta sul Corriere della Sera la decisione presa ieri dal Collegio di Garanzia del Coni, presieduto dall’ex ministro Frattini, che hato con un colpo di spugna le due precedenti sentenze contro il Napoli per la gara non giocata con la Juventus. Così facendo il collegio ha sconfessato il protocollo federale e la linea di rigore. Ora il calcio rischia di tornare in mano alle Asl e il campionato smarrisce le sue certezze Il timore è che Juve-Napoli diventi un caso che faccia giurisprudenza in episodi del genere che potrebbero ripresentarsi qualora il virus continui a creare problemi. Deda, ma nonlache un po’ ciLa speranza ovviamene è che episodi come quello non si ...

napolista : Corsera: #DeLaurentiis esce da vincitore, ma non cancella la sensazione che ci abbia marciato Cosa succederà se un… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CorSera – Papu in rottura totale con l’Atalanta: corsa a quattro,… - SiamoPartenopei : CorSera - De Laurentiis e Giuntoli estimatori del Papu Gomez, l'Atalanta non vuole rinforzare concorrenti per la Ch… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Laurentiis CorSera - De Laurentiis e Giuntoli estimatori del Papu Gomez, l'Atalanta non vuole rinforzare concorrenti per la Champions e fissa il prezzo CalcioNapoli24 Corsera: De Laurentiis esce da vincitore, ma non cancella la sensazione che ci abbia marciato

Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla? Alessandro Bocci commenta sul Corriere ...

CorSera - Milik, l'Inter pronta a farsi sotto: i costi rientrano nei parametri

De Laurentiis alla Juve chiederebbe più soldi, 15 milioni più 5 di bonus, aggiungerebbe 5 rispetto le richieste che fa agli altri. (CalcioNapoli24) Anche perché tutta questa situazione è nata ...

Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla? Alessandro Bocci commenta sul Corriere ...De Laurentiis alla Juve chiederebbe più soldi, 15 milioni più 5 di bonus, aggiungerebbe 5 rispetto le richieste che fa agli altri. (CalcioNapoli24) Anche perché tutta questa situazione è nata ...