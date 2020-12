Coronavirus: variante inglese rilevata a Loreto, no viaggi recenti in Gb (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - La variante inglese di Covid-19 è stata rilevata in una famiglia di Loreto composta da tre persone, che venerdì scorso ha deciso di sottoporsi a un tampone molecolare perché alle prese con un forte raffreddore. A distanza di quattro giorni è arrivato il verdetto: uno dei componenti nucleo familiare è risultato positivo al Covid, colpito dalla variante britannica. Lo riferisce il 'Corriere Adriatico', e ne dà conferma all'Adnkronos Salute Michele Caporossi, direttore dei Riuniti di Ancona. Oltremanica il nuovo ceppo si sta diffondendo a velocità esponenziale. In Italia, per ora, sono solo due i casi registrati. Uno a Roma - una 42enne che lavora a Londra - l'altro appunto in provincia di Ancona. A rilevare la variante inglese il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Ladi Covid-19 è statain una famiglia dicomposta da tre persone, che venerdì scorso ha deciso di sottoporsi a un tampone molecolare perché alle prese con un forte raffreddore. A distanza di quattro giorni è arrivato il verdetto: uno dei componenti nucleo familiare è risultato positivo al Covid, colpito dallabritannica. Lo riferisce il 'Corriere Adriatico', e ne dà conferma all'Adnkronos Salute Michele Caporossi, direttore dei Riuniti di Ancona. Oltremanica il nuovo ceppo si sta diffondendo a velocità esponenziale. In Italia, per ora, sono solo due i casi registrati. Uno a Roma - una 42enne che lavora a Londra - l'altro appunto in provincia di Ancona. A rilevare lail ...

