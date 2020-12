Colli Aniene, due persone in codice giallo per incendio in stabile (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Alle 13.40 circa i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio negli uffici di uno stabile di via Mozart 11, in zona Colli Aniene a Roma. Nello specifico, il rogo avrebbe coinvolto il locale contatori della corrente elettrica situato al piano rialzato dell’edificio. Al momento le utenze di gas ed energia elettrica della palazzina sono state interrotte dal personale degli enti interessati, mentre i Vigili del fuoco proseguono nell’azione di spegnimento. Due persone sono state soccorse e affidate al personale sanitario intervenuto, in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia locale. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Alle 13.40 circa i Vigili del fuoco sono intervenuti per unnegli uffici di unodi via Mozart 11, in zonaa Roma. Nello specifico, il rogo avrebbe coinvolto il locale contatori della corrente elettrica situato al piano rialzato dell’edificio. Al momento le utenze di gas ed energia elettrica della palazzina sono state interrotte dal personale degli enti interessati, mentre i Vigili del fuoco proseguono nell’azione di spegnimento. Duesono state soccorse e affidate al personale sanitario intervenuto, in. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia locale.

Antincivili : RT @romatoday: #ColliAniene, evidenziare le buche funziona a metà: il comune le chiude, ma non rifà le strade - romasulweb : Colli Aniene, evidenziare le buche funziona a metà: il comune le chiude, ma non rifà le strade - romatoday : #ColliAniene, evidenziare le buche funziona a metà: il comune le chiude, ma non rifà le strade - EveBazinga : @GliEhuilibri @FDR85_ Io da Colli Aniene pure de meno! ?? - Benessereperso1 : Benessere Persone (Colli Aniene) Soluzioni e Benessere Con Semplicità A Roma per appuntamento scrivere alla email… -