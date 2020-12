Caso Ansaldi | svolta cruciale sulla morte del dottore “angelo dei bambini”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove ipotesidel Dottor., trovato con la gola tagliata, morto dissanguato in pochi istanti. Ancora avvolto da un alone di mistero il giallodel Dottor Stefano, famoso ginecologo di Benevento, ma praticante a Milano. Il suo corpo era stato ritrovato il 20 Dicembre vicino la Stazione Centrale di Milano: aveva la gola tagliata di netto ed un testimone che lo aveva trovato agonizzante ha confermato che fosse morto in pochi secondi, ma non aveva visto nessuno lasciare il luogo del delitto. Gli inquirenti nelle ultime ore hanno dichiarato che potrebbe esserci una nuova, tragica pista da seguire: quella del suicidio. La pista è stata seguita dagli inquirenti del Nucleo investigativo di Milano date tutte le prove che sono state ...