Bruno Barbieri: "Resto a Masterchef finché non mi cacciano a calci. Vorrei cucinare i tortellini per la Regina" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Vado via da Masterchef solo se mi cacciano!". Questo è lo spirito con cui Bruno Barbieri ha affrontato la decima stagione dello show di Endemol Shine Italy, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Lo chef stellato, l'unico presente in tutte le edizioni del format, non nasconde le difficoltà affrontate a causa della pandemia in questa stagione ma le sue pretese nei confronti degli aspiranti cuochi sono altissime. I "no" riservati da Bruno Barbieri ai nuovi concorrenti sono già diventati un mantra dello show che condivide con Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, due compagni d'avventura con cui si è creata un'intesa eccezionale. "Ma ne vedrete ancora delle belle", assicura Barbieri. E le promesse di uno chef che in carriera ha collezionato 7 stelle Michelin ...

