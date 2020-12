Benedetta Rossi esce dalla cucina | ' Mi fermo un po' | devo recuperare il rapporto con mio marito'

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) A volte la popolarità può essere una brutta bestia, soprattutto se arrivata in modo repentino e inatteso. Come per. La food-influencer che con ' Fatto in casa da' è ...

Benedetta Rossi ha annunciato ai fan di volersi prendere una pausa dai social per godersi il meritato riposo dopo un anno impegnativo. Benedetta Rossi ha annunciato con un lungo post di volersi ...A volte la popolarità può essere una brutta bestia, soprattutto se arrivata in modo repentino e inatteso. Come per Benedetta Rossi. La food-influencer che con "Fatto in casa da Benedetta" è diventata ...