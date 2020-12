Banco BPM finalizza cessione portafogli UTP ad AMCO e Credito Fondiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banco BPM comunica di aver finalizzato il progetto Django attraverso la cessione pro-soluto ad AMCO, Credito Fondiario ed altre controparti di portafogli di crediti deteriorati (UTP) relativi a posizioni Single Name per un valore complessivo di quasi 1 miliardo. Le cessioni principali hanno riguardato due portafogli del valore complessivo di oltre 900 milioni di euro alla data del 30 settembre 2020 e costituiti da 129 esposizioni – prevalentemente ipotecarie – verso controparti aziende. Nello specifico, l’operazione conclusa con AMCO riguarda un portafoglio formato da 88 posizioni del valore complessivo di oltre 600 milioni di euro, mentre l’operazione con Credito ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –BPM comunica di averto il progetto Django attraverso lapro-soluto aded altre controparti didi crediti deteriorati (UTP) relativi a posizioni Single Name per un valore complessivo di quasi 1 miliardo. Le cessioni principali hanno riguardato duedel valore complessivo di oltre 900 milioni di euro alla data del 30 settembre 2020 e costituiti da 129 esposizioni – prevalentemente ipotecarie – verso controparti aziende. Nello specifico, l’operazione conclusa conriguarda uno formato da 88 posizioni del valore complessivo di oltre 600 milioni di euro, mentre l’operazione con...

