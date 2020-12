Apple iPhone SE in offerta su Amazon con sconto del 20% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Su Amazon oggi è in offerta l’iPhone SE da 64 GB, il modello più economico del colosso californiano. Grazie allo sconto del 20 % questo modello costa ora 399,90 euro invece di 499, con un risparmio di 99,10 euro. Parliamo di uno smartphone assai recente, una sorta di iPhone 11 “economico”, di cui però mantiene sostanzialmente tutto tranne il display. Quest’ultimo infatti non è di tipo OLED ma di tipo IPS con diagonale di 4,7 pollici e risoluzione pari a 1334 x 750 pixel, che produce una buona densità, pari a 326 PPI. Sulla parte frontale fa poi ritorno il pulsante Home con Touch ID come sistema di autenticazione, soluzione ormai abbandonata da Apple già da tempo, ma molto gradita ai consumatori. Per quanto riguarda il comparto fotografico se frontalmente troviamo una fotocamera da 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Suoggi è inl’SE da 64 GB, il modello più economico del colosso californiano. Grazie allodel 20 % questo modello costa ora 399,90 euro invece di 499, con un risparmio di 99,10 euro. Parliamo di uno smartphone assai recente, una sorta di11 “economico”, di cui però mantiene sostanzialmente tutto tranne il display. Quest’ultimo infatti non è di tipo OLED ma di tipo IPS con diagonale di 4,7 pollici e risoluzione pari a 1334 x 750 pixel, che produce una buona densità, pari a 326 PPI. Sulla parte frontale fa poi ritorno il pulsante Home con Touch ID come sistema di autenticazione, soluzione ormai abbandonata dagià da tempo, ma molto gradita ai consumatori. Per quanto riguarda il comparto fotografico se frontalmente troviamo una fotocamera da 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Apple iPhone Apple iPhone SE in offerta su Amazon con sconto del 20% Il Fatto Quotidiano

Mark Gurman dice la sua sulla nuova Apple TV 2021 attesa con nuovo telecomando e con focus più spinto sui videogiochi. Le novità attese ...

Auto elettrica Apple: come sarà?

(il Giornale) Proprio questo è il tema centrale nell’ultimo brevetto registrato da Apple ed emerso in queste ore. Lo sanno bene i possessori di un iPhone o un iPad condiviso con altre persone.

