VIDEO | Recovery Plan | Conserva | “Spingere sull’alluminio green”

ROMA – "L'alluminio è un materiale che si e' sviluppato a velocità supersonica negli ultimi anni e proseguirà così. Pochi decenni fa al mondo se ne producevano 2 milioni di tonnellate, oggi siamo a 65 milioni di produzione di metallo, tra vent'anni arriveremo probabilmente a 100 milioni di tonnellate". Lo dice Mario Conserva, segretario generale di Face, la federazione dei consumatori di alluminio in Europa, nel corso di una videointervista con la Dire. "Mi piace sottolineare l'ecosostenibilità dell'alluminio- spiega Conserva– che fa risparmiare energia, rispetta l'ambiente e ha molti utilizzi nei trasporti e nelle costruzioni. L'Italia è subito dopo la Germania come Paese trasformatore e al mondo siamo tra i primi posti anche come uso pro capite dell'alluminio". Sulla conversione green delle imprese, uno dei capitoli più importanti del Recovery fund, il comparto dell'alluminio ci crede. "Ci siamo sin dall'inizio di questo disgraziato Covid che ha rischiato di mettere in ginocchio il sistema industriale italiano", assicura. "L'industria dell'alluminio sta facendo tantissimo- prosegue- vogliamo mettere in circolazione e sviluppare l'uso di metallo a bassa impronta di carbonio". La volontà dell'associazione Face è quella di spingere verso una direzione capace di "privilegiare il brand dell'alluminio verde a basso contenuto di Co2".

Noi abbiamo da spendere nei prossimi tre anni 209 miliardi di euro. In proporzione, sono più del piano Marshall. Immagine che come primo Paese europeo per fondi dal piano Next Generation EU Recovery F ...

Covid, Bellanova: «Se il Governo non risolve i problemi è inutile»

Così Teresa Bellanova, ministro del Lavoro e dell'Agricoltura, fuori da Palazzo Chigi, a seguito della concertazione tra Italia Viva e il Presidente del Consiglio a proposito del Recovery Fund.

