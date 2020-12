Variante inglese del coronavirus: picco di casi in Uk: sono 36mila, i morti risalgono a 691. A Dover file chilometriche di camion bloccati (Di martedì 22 dicembre 2020) Nonostante le misure restrittive in vigore, la Gran Bretagna oggi tocca un nuovo picco di contagi giornalieri da Covid, che arriva dopo l’allarme sulla diffusione della cosiddetta Variante inglese. Nelle ultime 24 ore sono registrati 36.807 casi, il che costituisce l’aumento giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. I morti invece sono risaliti a 691, il numero quotidiano più alto da diversi giorni. Resta infine a livello da record europeo il totale dei tamponi eseguiti, pari a oltre 420mila. Lunedì erano stati registrati 33.364 casi e 215 morti, mentre domenica 35.928 casi e 326 morti. Solitamente i dati sono più bassi nel fine settimana e subito dopo. In totale nel Regno Unito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Nonostante le misure restrittive in vigore, la Gran Bretagna oggi tocca un nuovodi contagi giornalieri da Covid, che arriva dopo l’allarme sulla diffusione della cosiddetta. Nelle ultime 24 oreregistrati 36.807, il che costituisce l’aumento giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Iinvecerisaliti a 691, il numero quotidiano più alto da diversi giorni. Resta infine a livello da record europeo il totale dei tamponi eseguiti, pari a oltre 420mila. Lunedì erano stati registrati 33.364e 215, mentre domenica 35.928e 326. Solitamente i datipiù bassi nel fine settimana e subito dopo. In totale nel Regno Unito ...

