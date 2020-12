Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Sophie Rifiutata da Matteo! (Di martedì 22 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Matteo dice che non sa se sceglierebbe Sophie, causando un forte litigio in studio. Intanto Beatrice svela i suoi veri sentimenti verso Davide… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, l’ultima prima delle feste, è stato dato ampio spazio al Trono Classico, con Davide e Beatrice ma anche con Sophie e Matteo. Questi ultimi hanno avuto uno scontro. Si è parlato, però, anche di Biagio e delle sue dame. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Beatrice si dichiara a Davide! La Puntata si apre con ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 22 dicembre 2020)di: Matteo dice che non sa se sceglierebbe, causando un forte litigio in studio. Intanto Beatrice svela i suoi veri sentimenti verso Davide… Nellaquotidiana di, l’ultima prima delle feste, è stato dato ampio spazio al Trono Classico, con Davide e Beatrice ma anche cone Matteo. Questi ultimi hanno avuto uno scontro. Si è parlato, però, anche di Biagio e delle sue dame. Ecco cosa è successo nelladidi: Beatrice si dichiara a Davide! Lasi apre con ...

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - valeriafedeli : “Grazie, Nilde”, madre costituente e della Repubblica, politica e donna che con rigore, autorevolezza, senso delle… - BeppeGiulietti : Le donne e gli uomini dell’@anpinazionale che chiedono #veritapergiulioregeni “onorano” ancora una volta la… - FigliContesi : @fpontiggia1 Giusto, nessuna pietà per chi distrugge i bambini: 'quelle brave' nel 'supremo interesse' #ONLUS dei… -