Un anno di Covid | il confronto dei numeri con le altre pandemie

AGI - A più di un anno di distanza dalla diffusione del nuovo coronavirus, i numeri relativi al contagio sono davvero significativi, con oltre 76,8 milioni di casi confermati e più di 1,69 milioni di decessi a livello globale. Ma SARS-CoV-2 non è il primo virus pandemico a raggiungere numeri esorbitanti. Sin dagli albori della civiltà, i virus, gli agenti patogeni e le malattie infettive hanno accompagnato l'umanità attraverso un tortuoso percorso di diffusione epidemica. Considerando solo gli episodi pandemici dello scorso secolo in poi, l'influenza spagnola, provocata dal virus H1N1, nel giro di un anno, dal 1918 al 1919, provocò la morte di oltre 50 milioni di persone, a fronte di un numero di contagi di circa 500 milioni, pari a circa un terzo dell'allora popolazione mondiale, secondo i dati ...

