Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 10 | 10

(Di martedì 22 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio vaccini europiave libera fai per biontech bomber line le vaccinazioni cominciano il 27 l’annuncio della presidente della commissione abbiamo provato il primo vaccino sicuro dei Pikachu e contro il codice presto ne arriveranno altri e sono 10872 nuovi casi con 87889 tamponi 415 Morti nelle24 ore in Italia si registra o minore numero di tamponi processati nelle24 ore il tasso di positività risale al 12 al 4% dei tamponi effettuati i congresso degli Stati Uniti ha approvato un piano di sostegno Da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie imprese colpite dalla pandemia di coronavirus l’approvazione del piano da parte della Camera dei rappresentanti poi del Senato apre la strada per la ratifica da parte del presidente Donald Trump ...

Jon Biden, presta il proprio volto alla campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti facendosi vaccinare in diretta tv, come aveva promesso. Dopo aver ricevuto la sua dose di siero in un ospedale di ...Notizie negative su due fronti diversi per Airbus, colosso della produzione di aerei già pesantemente colpito dalla crisi del settore aereo ...