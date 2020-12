Twitch | xQc prende in giro l’ultimo aggiornamento dei ToS | “Non serve a niente”

Leggi su esports247

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il nuovodei Termini di Servizio (ToS) dinon è stato apprezzato da tutti, in particolare da Félix “xQc” Lengyel, che ha affermato senza giri di parole che la piattaforma ha completamente “mancato l’obiettivo”. Nel mirino di xQc è finito l’che entrerà in vigore il 22 gennaio e che renderà passibile di ban l’utilizzo di alcuni termini ritenuti offensivi. Tuttavia, nella lista nera disono finite alcune parole poco diffuse, tra cui “simp” (acronimo di Sucker Idolizing Mediocre Pu*sy, utilizzato perre ini maschi sottomessi ad una donna, ndr) e “virgin”: scelte che hanno scatenato l’ilarità della community esports e di molti famosi streamer, tra cui proprio xQc. “I nuovi ToS sono un pò troppo specifici per i miei gusti”, ha detto ...