The Mandalorian 3: Favreau conferma il ritorno di Pedro Pascal (Di martedì 22 dicembre 2020) L'ideatore della serie Disney+, The Mandalorian, ha confermato il ritorno di Pedro Pascal per la terza stagione. Novità anche per quanto riguarda The Book of Boba Fett Dopo il grande successo dell'ultima stagione di The Mandalorian, iniziano ad arrivare nuovi dettagli sul proseguio dello show. L'ideatore, sceneggiatore e produttore della serie Jon Favreau ha avuto modo di confermare il ritorno del protagonista Mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal, anche per la terza stagione. Le riprese di The Mandalorian 3 non avranno però inizio prima che quelle di The Book of Boba Fett siano concluse. Quest'ultima serie, appena annunciata e spin-off di The ...

