Policlinico Gemelli | al via assistenza digitale in remoto ai malati

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Un nuovo strumento di telemedicina per assistere dai pazienti affetti da Covid-19 e monitorare in tempo reale le loro condizioni di salute. Si chiama Smart Axistance C-19 la nuova applicazione sviluppata da Enel X e messa a disposizione della FondazioneUniversitario AgostinoIrccs di Roma con l’obiettivo di garantire la piu’ efficace e tempestivaai pazienti Covid-19 e al tempo stesso tutelare la salute deie degli operatori sanitari contribuendo a decongestionare le strutture ospedaliere. Lo scrive in una nota FondazioneUniversitario AgostinoIrccs. Lo strumento, progettato da Enel X e messo gratuitamente a disposizione di uno dei principali ospedali d’Italia, sara’ utilizzato nell’ambito di un ...

Il cardinale Konrad Krajewski, conosciuto per essere l’Elemosiniere di Papa Francesco è stato ricoverato per polmonite al Policlinico Gemelli di Roma. In seguito, il cardinale è risultato positivo al ...L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, è stato trovato positivo al coronavirus, e attualmente è ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli per un'iniziale polmonite da ...