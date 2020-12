PlayStation ci augura Buon Natale con una valanga di splendidi biglietti di auguri in salsa videoludica

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilè ormai alle porte eha deciso di celebrare le festività con un nuovo post su PS Blog, in cui vengono mostrati deglidiin! Naughty Dog, Insomniac, Bend Studio, Activision, SIE Worldwide Studios, 2K, EA e moltissimi altri hanno pubblicato il loro biglietto diper i fan. "Al termine dell'anno, non possiamo fare a meno di commuoverci ripensando ai giochi e ai team di talento che hanno contribuito a rendere il 2020 un altro anno indimenticabile nel settore videoludico. Per festeggiare la stagione, desideriamo ringraziarvi per il sostegno che ci avete dimostrato quest'anno. Il team di.Bloga tutti di potersi rilassare durante le ...

Il Natale è ormai alle porte e PlayStation ha deciso di celebrare le festività con un nuovo post su PS Blog, in cui vengono mostrati degli splendidi biglietti di auguri in salsa videoludica! Naughty D ...Nelle vesti di nuovo co-presidente di Naughty Dog, il Direttore di The Last of Us 2 Neil Druckmann augura buone feste ai suoi fan e si dice ansioso di svelare i progetti a cui sta lavorando insieme ...