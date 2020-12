Pescate | cena da “più di 6 congiunti” | multate trenta persone

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020) La segnalazione dai residenti che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. In questi giorni scattate tantissime segnalazioni. Sono sempre di più le infrazioni commesse per l’invito dinon congiunte nelle abitazioni private. L’ultima di queste infrazioni è avvenuta, provincia di Milano, dove i residenti di alcune abitazioni hanno chiamato le forze di polizia per una festa organizzata nel quartiere. Erano 30 leinvitate e scoperte dalle forze dell’ordine, le quali hanno immediatamente provveduto ad effettuare circa 12 mila euro totali di multa. Purtroppo però questo non è un caso isolato, ma uno dei tanti accaduti in questi giorni di restrizione pre natalizia, dove la zona rossa e il coprifuoco fanno sempre più parte del quotidiano. LEGGI ANCHE >>> Bollettino 21 dicembre: a ...