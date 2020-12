Omicidio Padova, Francesca e Pietro hanno provato a salvarsi (Di martedì 22 dicembre 2020) Continuano ad emergere nuovi particolari sulla vicenda di Trebaseleghe. Francesca e Pietro uccisi dal padre, Alessandro Pontin, hanno tentato di scappare. Nonostante le ferite provocate dalle coltellate, i due fratelli di 15 e 13 anni hanno provato a raggiungere la porta di ingresso. Purtroppo, però, non ce l’hanno fatta. Il padre, infatti, li ha raggiunti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Continuano ad emergere nuovi particolari sulla vicenda di Trebaseleghe.uccisi dal padre, Alessandro Pontin,tentato di scappare. Nonostante le ferite provocate dalle coltellate, i due fratelli di 15 e 13 annia raggiungere la porta di ingresso. Purtroppo, però, non ce l’fatta. Il padre, infatti, li ha raggiunti L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

