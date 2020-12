Moncaro | nonostante pandemia | fatturato cresce a 27 mln | +4% in un anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Montecarotto (An), 22 dic. (Labitalia) - L'Assemblea dei soci di, la principale azienda del settore vitivinicolo nelle Marche, ha approvato il bilancio 2020 con dati positivi,la situazione generale dell'economia. Un dato in controtendenza che vede ildella cooperativa marchigiana salire a quota 27 milioni di euro nell'finanziario chiuso al 31 luglio 2020, in crescita di oltre il 4% rispetto all'precedente. Il bilancio, approvato all'unanimità, in una sessione tenutasi secondo il pieno rispetto della normativa anti Covid, mostra dati in crescita anche sul fronte del margine operativo lordo che si attesta al 9,8%, con un utile pari a 138 mila euro e un patrimonio netto che aumenta di 7,8 milioni di euro. "Si tratta di uno dei migliori risultati degli ultimi anni - ...