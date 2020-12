Migranti, soccorso un veliero con 26 persone al largo del Salento: si contano donne e bambini (Di martedì 22 dicembre 2020) Nelle ore della notte è stato soccorso un veliero con 26 Migranti al largo delle coste del Salento. Tutti originari di Iran e Iraq, sarebbero partiti dalla Turchia. Arrestato lo scafista. Nuovi approdi questa mattina, in Italia. Un veliero con a bordo 26 Migranti, proveniente dalle coste di Iran e Iraq, è stato intercettato nella L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Nelle ore della notte è statouncon 26aldelle coste del. Tutti originari di Iran e Iraq, sarebbero partiti dalla Turchia. Arrestato lo scafista. Nuovi approdi questa mattina, in Italia. Uncon a bordo 26, proveniente dalle coste di Iran e Iraq, è stato intercettato nella L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nelle ore della notte è stato soccorso un veliero con 26 migranti al largo delle coste del Salento. Tutti originari di Iran e Iraq.

Nel gruppo erano presenti quattro donne e sei minori di cui due non accompagnati. I minori accompagnati, due maschi e due femmine, appartenevano a due nuclei familiari.

Nelle ore della notte è stato soccorso un veliero con 26 migranti al largo delle coste del Salento. Tutti originari di Iran e Iraq.Nel gruppo erano presenti quattro donne e sei minori di cui due non accompagnati. I minori accompagnati, due maschi e due femmine, appartenevano a due nuclei familiari.