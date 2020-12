Melissa Satta e Kevin Boateng | è definitivamente terminata | il gesto dopo l’annuncio della separazione

(Di martedì 22 dicembre 2020) Soltanto qualche ora fa,Princehanno confermato che tra loro è finita: il. Adesso è proprio ufficiale: traPrinceè proprio finita. A dare, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sono stati proprio i diretti interessati. La notizia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IOdonna : Melissa Satta, la dedica di Boateng dopo l’addio: «Grazie per la magnifica moglie che sei stata» - LadyNews_ : #MelissaSatta e #KevinPrinceBoateng ufficializzano la separazione - Schetweet : Melissa Satta è tornata single. - mediterranew : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati... - infoitcultura : Matrimonio finito per Boateng e Melissa Satta -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

L'annuncio via Instagram fatto dalla showgirl Melissa Satta. Una love story tormentata, lunga nove anni, tra separazioni e riconciliazioni.Dopo 9 anni insieme è ufficialmente finita tra Melissa Satta, ex Velina e showgirl, e Kevin Prince Boateng, ex calciatore di Milan, Sassuolo e Fiorentina, ora al Monza di Berlusconi in Serie B. A ...