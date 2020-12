L'indice di positività scende all'8%, ma le vittime (oggi 628) ormai a quota 70mila (Di martedì 22 dicembre 2020) Archiviato l'effetto week end, i numeri della pandemia in Italia tornano a salire. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 13.318, a fronte di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Archiviato l'effetto week end, i numeri della pandemia in Italia tornano a salire. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 13.318, a fronte di ...

sardanews : Coronavirus, in aumento nuovi casi e decessi ma scende l’indice di positività - vivere_sardegna : Coronavirus, in aumento nuovi casi e decessi ma scende l’indice di positività - quibresciait : Precipita l’indice di positività: 7,1% in regione, 8% nazionale - Aumentano però le vittime: sono 92 (da 41) in Lom… - Notiziedi_it : In aumento nuovi casi e decessi ma scende l’indice di positività - AntonioMariaF19 : ?? Coronavirus, bollettino di oggi: • 13.318 contagiati • 628 morti • 20315 guariti -44 terapie intensive | -197 ric… -

Ultime Notizie dalla rete : indice positività In aumento nuovi casi e decessi ma scende l'indice di positività AGI - Agenzia Italia