La Juventus commenta la sentenza del Coni: “Ci lascia completamente indifferenti” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Totale indifferenza. Questa la reazione (almeno quella ufficiale) della Juve alla notizia della sentenza del Coni con la quale viene deciso che la sfida con il Napoli dovrà essere giocata. “Siamo completamente indifferenti, sempre stati estranei a questa vicenda”. Così la società bianconera rispetto alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare, senza rinvio, le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli per non essersi presentato all’Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre per disputare il match valido per la terza giornata di Serie A. Fonte adnkronos. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Totale indifferenza. Questa la reazione (almeno quella ufficiale) della Juve alla notizia delladelcon la quale viene deciso che la sfida con il Napoli dovrà essere giocata. “Siamo, sempre stati estranei a questa vicenda”. Così la società bianconera rispetto alla decisione del Collegio di Garanzia deldi annullare, senza rinvio, le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli per non essersi presentato all’Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre per disputare il match valido per la terza giornata di Serie A. Fonte adnkronos. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

