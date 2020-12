Juventus-Fiorentina 0-3 | Cronaca live | Anche l’ex Caceres in gol (Di martedì 22 dicembre 2020) Formazioni ufficiali e Cronaca di Juventus-Fiorentina: al 2? clamoroso gol-lampo di Vlahovic in contropiede su assist di Ribery con i bianconeri tutti avanti. Si mette male per Juve: espulso al 18? Cuadrado, Bonucci in confusione. Nella ripresa nel miglior momento bianconero 0-2 viola con autogol di Alex Sandro, poi 0-3 di Caceres. Juventus-Fiorentina 0-3: formazioni L'articolo Juventus-Fiorentina 0-3 Cronaca live Anche l’ex Caceres in gol proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Formazioni ufficiali edi: al 2? clamoroso gol-lampo di Vlahovic in contropiede su assist di Ribery con i bianconeri tutti avanti. Si mette male per Juve: espulso al 18? Cuadrado, Bonucci in confusione. Nella ripresa nel miglior momento bianconero 0-2 viola con autogol di Alex Sandro, poi 0-3 di0-3: formazioni L'articolo0-3in gol proviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - stillejovattene : 22 dicembre 2019 Atalanta 5-0 Milan 22 dicembre 2020 Juventus 0-3 Fiorentina Poteva andar peggio - Giacoenzo : Partita ancora in corso e già cominciano..... -