«Israele non è solo ebraico». Alla Corte suprema 15 ricorsi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oscurato dalla crisi di governo e dalla prospettiva di un terzo lockdown nazionale, è ripreso il dibattito sulla legge fondamentale approvata dalla Knesset nel luglio 2018 che definisce Israele-Stato della nazione ebraica (e non di tutti i suoi cittadini) e non menziona l'uguaglianza di tutti i cittadini affermata nel 1948 alla fondazione dello Stato di Israele. Ieri gli 11 giudici della Corte suprema hanno preso in esame le 15 petizioni presentate contro la legge, alcune chiedono di eliminarla nella sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

