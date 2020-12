“Io adesso…”. GF Vip, momento difficile: è successo dopo l’incontro tra Dayane Mello e Cristiano Malgioglio (Di martedì 22 dicembre 2020) Non brilla di simpatia Dayane Mello. Né agli occhi degli inquilini né a quello dei telespettatori. Ultimo ad attaccarla pesantemente all’esterno della casa è stato Salvo Veneziano, protagonista del Grande Fratello 1 e cacciato dall’edizione vip per dei commenti non troppo lusinghieri che avevano spinto la direzione a mostrargli il cartellino rosso e la via degli spogliatoi. Nel dettaglio Salvo aveva detto: “Dayane è di una falsità atroce. Amore con Rosalinda? Ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il GF Vip, sia lei sia l’altra ragazza. Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede che è una cosa organizzata e finta perché si capiscono con uno sguardo. Ma a chi vogliono prendere in giro?”. Un concetto che sembra essere condiviso da tanti altri. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Non brilla di simpatia. Né agli occhi degli inquilini né a quello dei telespettatori. Ultimo ad attaccarla pesantemente all’esterno della casa è stato Salvo Veneziano, protagonista del Grande Fratello 1 e cacciato dall’edizione vip per dei commenti non troppo lusinghieri che avevano spinto la direzione a mostrargli il cartellino rosso e la via degli spogliatoi. Nel dettaglio Salvo aveva detto: “è di una falsità atroce. Amore con Rosalinda? Ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il GF Vip, sia lei sia l’altra ragazza. Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede che è una cosa organizzata e finta perché si capiscono con uno sguardo. Ma a chi vogliono prendere in giro?”. Un concetto che sembra essere condiviso da tanti altri. Continuala ...

